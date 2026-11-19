A tan solo horas para que finalice el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones 2027 Arena, presentó la inscripción de su fórmula presidencial y candidatos a diputados ante el Tribunal Supremo Electoral.

Mientras que el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional se refirió a las dificultades que enfrentaron algunos de sus candidatos para completar la documentación requerida, particularmente constancias de la Corte de Cuentas.

A partir de ahora, el Tribunal Supremo Electoral deberá revisar la documentación presentada por los partidos y determinar si las candidaturas cumplen con los requisitos establecidos.