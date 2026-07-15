Parqueos verticales: la tecnología que busca multiplicar espacios para vehículos

El aumento del parque vehicular impulsa nuevas opciones para optimizar espacios de estacionamiento.

Los parqueos verticales emergen en El Salvador como una alternativa tecnológica para enfrentar la crisis de estacionamiento, agravada por un parque vehicular que supera los 2,1 millones de unidades y crece a un ritmo anual del 4,2%.

La problemática es particularmente aguda en el Área Metropolitana de San Salvador, donde la demanda de espacios ha llevado a conductores a ocupar aceras y otros espacios no autorizados, según denuncias ciudadanas.

Aunque los parqueos verticales han demostrado su eficiencia, su adopción en El Salvador sigue siendo incipiente y se concentra principalmente en el sector privado, donde el servicio alcanza tarifas aproximadas de 1,50 dólares por hora. 