Parqueos verticales ganan terreno en El Salvador

El Salvador tiene una alta densidad poblacional, lo que implica una mayor presión sobre el espacio disponible. A ello se suma el crecimiento constante del parque vehicular, que aumenta en promedio un 4.2 % cada año. En la actualidad, el país supera los 2 millones 100 mil vehículos, una situación que ha incrementado la demanda de estacionamientos, especialmente en el Área Metropolitana de San Salvador.

Ante este escenario, surgen propuestas para aprovechar mejor el espacio disponible. Entre ellas destacan los parqueos verticales, sistemas que permiten estacionar una mayor cantidad de vehículos ocupando una superficie reducida. Parte de la población considera que esta alternativa podría contribuir a disminuir la problemática.

Algunos ciudadanos aseguran que la falta de estacionamientos ha provocado que muchos conductores ocupen aceras y otros espacios no autorizados. Además, hacen un llamado a las autoridades para ampliar la oferta de parqueos públicos.

En el país, los sistemas de parqueo vertical todavía tienen una implementación limitada. Algunos funcionan en instituciones públicas para el uso de sus empleados, mientras que otros se encuentran en empresas privadas, donde el servicio tiene tarifas aproximadas de un dólar con cincuenta centavos por hora.

Estas soluciones permiten optimizar el espacio, ya que utilizan un área equivalente a la ocupada por dos vehículos para almacenar hasta 16 automotores. Además, facilitan la recuperación de los vehículos en un tiempo estimado de entre 45 y 120 segundos, reduciendo los bloqueos y las maniobras que suelen provocar congestión dentro de los estacionamientos.