Parque Zurita

La plaza Zurita y sus alrededores han experimentado importantes transformaciones a lo largo de los años, su cercanía con el centro histórico de San Salvador ha cobrado nuevo valor, al punto de que el precio de las viviendas en la zona ha aumentado significativamente.

Una realidad que, años atrás, parecía impensable, cuando la delincuencia y la inseguridad eran parte del día a día en el sector.

La transformación en la plaza es evidente dice doña Sonia quien lleva cuatro décadas viviendo en la zona.

Esta plaza está ubicada en el barrio San Esteban, forma parte de la historia urbana de la capital desde la década de 1920, en sus primeros años, era un espacio de convivencia para las familias, rodeado de viviendas, árboles y jardines.

Con el crecimiento de la ciudad, el sector cambió su dinámica y adquirió un carácter más comercial, también fue un importante punto de convergencia del transporte público.

Ahora la seguridad, la actividad comercial y el valor inmobiliario permite reconstruir una vez más la memoria histórica de este emblemático espacio en el corazón de San Salvador.