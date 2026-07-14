Parque San José reabre sus puertas tras años de permanecer cerrado

El Parque San José, ubicado en San Salvador Centro, reabrió sus puertas el pasado sábado después de permanecer cerrado aproximadamente desde 2019, según mencionaron habitantes de la zona.

El espacio público cuenta con cancha de básquetbol, senderos señalizados para personas con discapacidad visual, bancas, una glorieta y áreas de juegos infantiles, además de una amplia vegetación que mejora la calidad del aire en el sector.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ha dispuesto elementos de seguridad en el lugar, quienes operan desde una caseta con sistema de videovigilancia que monitorea diferentes puntos del parque, como parte de las acciones para garantizar la tranquilidad de los visitantes.