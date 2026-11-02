Parque Cuscatlán ya cuenta con su primera biblioteca al aire libre

El Parque Cuscatlán, en San Salvador, cuenta con su primera biblioteca al aire libre, un espacio creado para promover la lectura y el aprendizaje en contacto con la naturaleza.

El proyecto se desarrolló con el apoyo de la cooperación del Gobierno de Seúl, Corea del Sur. Durante la presentación, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, agradeció a los representantes de Seúl por confiar en esta alianza, compartir sus conocimientos y contribuir a hacer realidad la iniciativa.

La nueva biblioteca estará disponible para visitantes nacionales y extranjeros los sábados y domingos, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.