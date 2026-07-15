Parpadear hasta 20 veces por minuto: el aliado silencioso de la salud visual

Una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto, un mecanismo automático que distribuye lágrimas, elimina polvo y protege los ojos de bacterias.

Este proceso, similar a un sistema de limpieza constante, es clave para mantener una buena salud visual.

El exceso de tiempo frente a celulares, videojuegos o computadoras disminuye la frecuencia del parpadeo.

Como consecuencia, los ojos suelen sentirse secos, cansados o con la visión borrosa después de varias horas de pantalla.

Los especialistas recomiendan hacer pausas periódicas para descansar la vista y no olvidar parpadear conscientemente.

Este pequeño movimiento resulta uno de los mejores aliados para preservar la salud ocular a largo plazo.