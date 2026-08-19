Paris Jackson revela que recibió terapia de electrochoques tras intento de suicidio

La actriz y cantante Paris Jackson, hija de Michael Jackson, reveló en una entrevista que recibió terapia de electrochoques durante una profunda crisis de salud mental, luego de haber probado distintas alternativas y encontrarse en una situación emocional especialmente delicada.

Jackson explicó que el tratamiento llegó después de estar muy cerca de intentar suicidarse, y que realizó nueve sesiones en un periodo de tres semanas, lo que le permitió estabilizarse emocionalmente.

La artista, quien ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental, compartió su experiencia con el objetivo de visibilizar la importancia de buscar ayuda profesional y desestigmatizar los tratamientos psicológicos.