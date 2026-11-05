Paris Jackson pide a juez transferir 600 millones de dólares a fideicomiso familiar

Paris Jackson solicitó a un juez de Los Ángeles que ordene transferir 600 millones de dólares a un fideicomiso familiar destinado a ella y a sus dos hermanos.

La cantante y actriz considera que los administradores del patrimonio de su padre han retrasado durante años la financiación de ese fondo.

La petición fue presentada el pasado veintinueve de octubre y forma parte de una serie de desacuerdos con quienes administran la herencia, en particular John Branca.

Paris busca que una parte de los activos sea transferida al Michael Jackson Family Trust, fideicomiso creado para garantizar el sustento de los tres hijos.

Según las condiciones establecidas, los hermanos debían recibir ingresos al cumplir veintiún años y acceder a una parte del capital a los treinta. La fortuna del artista ha generado miles de millones de dólares desde su fallecimiento en junio de 2009.