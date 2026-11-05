Paris Jackson solicitó que se transfieran 600 millones de dólares al Michael Jackson Family Trust, un fideicomiso creado para garantizar el futuro económico de ella y sus hermanos Prince y Bigi.

El dinero no iría directamente a sus cuentas personales. La petición fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles el 29 de octubre de 2026.

Paris sostiene que los administradores del patrimonio de su padre han retrasado la financiación del fideicomiso durante más de 17 años, pese a las millonarias ganancias generadas desde la muerte del artista en 2009.

Entre las operaciones figuran la venta de la participación de Michael Jackson en EMI Music Publishing por 287,5 millones de dólares y la del rancho Neverland por 22 millones.

También se menciona un acuerdo con Sony en 2023 por la música y los derechos del artista.

Según los documentos presentados por sus abogados, el patrimonio generó más de mil millones de dólares en efectivo. El juez revisará la solicitud el 4 de diciembre de 2026.