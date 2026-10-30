Paris Hilton responde a críticas por disfrazarse de princesa Belle y vestir a sus hijos de secundarios

Paris Hilton salió al cruce de las críticas que la acusaron de narcisismo por haber elegido disfrazarse de princesa Belle mientras sus hijos usaban trajes de personajes secundarios en La Bella y la Bestia.

La empresaria de 45 años publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram junto a su esposo y sus dos hijos pequeños.

En las imágenes del disfraz familiar por Halloween, Hilton posó con el icónico vestido amarillo de Bella. Su esposo se cubrió con una máscara y ropa azul y amarilla para encarnar a la bestia.

Su hijo, de tres años, fue el candelabro, y su hija, de dos años, la tacita. La publicación generó comentarios que cuestionaron la elección de los trajes.