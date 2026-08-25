Parejas acompañadas no casadas en El Salvador

Muchos jóvenes aún sin casarse ya están pensando en el divorcio y específicamente este factor es uno de los tantos que está influyendo en que la nueva generación a omita el matrimonio y prefiera la unión libre de parejas, aunque consultando con la población hay quienes todavía sueñan con casarse, aseguran que personas de su edad por malas experiencias están huyendo de este compromiso.

Y justamente el miedo al compromiso, situaciones económicas, la competencia laboral y académica, son otros de los motivos que llevan a los jóvenes a tomar esta decisión.

Sin considerar que con la unión libre también deben asumir obligaciones, mencionan los especialistas.

El matrimonio ya no es una figura que este despertando interés, emoción o confianza en los jóvenes, por el tiempo que pueden durar juntos o el temor al fracaso, expertos señalan que estos miedos se encuentran relacionados a las escenas que se vivieron en el hogar.

Actualmente el 1,357, 941 personas están casadas en El Salvador frente a 1,050,319 que permanece en unión libre, mientras que 70,967 se han divorciado y 1,584,941 están solteras, según los datos del último censo población y vivienda.