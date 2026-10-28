Pareja de esposos recibe hasta 59 años de cárcel por extorsión

Una pareja de esposos fue condenada a 44 y 59 años de prisión por hacerse pasar por agentes policiales y extorsionar a padres de familia.

Los sentenciados, identificados como David Obed Aquino y Yeni Maritza Granados de Aquino, utilizaron información obtenida en los centros educativos donde estudiaban los hijos de sus víctimas.

Según las investigaciones, ambos acusaban falsamente a los estudiantes de estar vinculados con hechos delictivos y amenazaban con capturarlos si sus padres no les entregaban dinero. Sin embargo, las víctimas no tenían relación con estructuras criminales.

Ante el temor de que sus hijos fueran detenidos, los padres accedieron a las exigencias económicas.