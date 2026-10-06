Parálisis cerebral se origina por lesiones en un cerebro inmaduro antes, durante o después del parto

La parálisis cerebral es una condición neurológica que afecta el movimiento, el equilibrio y la postura de los niños.

Se produce por una lesión en un cerebro inmaduro que todavía se está formando y desarrollando.

La fisioterapeuta Joselyne Morales explicó que las lesiones pueden ocurrir en tres momentos cruciales. Antes del parto, la madre puede presentar infecciones o malformaciones que lesionan el tejido cerebral.

Durante el parto, el niño puede sufrir falta de oxígeno, traumatismos o prematurez. Después del parto, cualquier infección o traumatismo en los primeros meses de vida puede causar una lesión.