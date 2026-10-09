Paradas prolongadas de buses y microbuses complican el tráfico en Soyapango

Así es todos los días viajar en estas unidades del transporte colectivo, pausas de hasta 10 minutos en esta parada de buses donde los motoristas deciden parquearse para esperar pasajeros dificultando el tránsito para peatones y para otras rutas que circulan por la zona, generando caos en el lugar. Las quejas son constantes.

La alcaldía de San Salvador Este realizo un reordenamiento para facilitar el paso en la zona, la medida parece haber perdido efecto rápidamente para los motoristas. Pero los empresarios aseguran esas acciones responden a paliar la crisis que atraviesa el sector, aumento de precios del diésel y reducción de unidades circulando.

Los usuarios aseguran que más allá de la larga espera, el ruido dentro y fueras de las unidades se vuelve insoportable, para los peatones cruzar en medio de las unidades también se vuelve un riesgo adicional.