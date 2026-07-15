«Papá por sorpresa», la última película de Dwayne Johnson como «The Rock»

«Papá por sorpresa», protagonizada por Dwayne Johnson, narra la historia de Joe Kingman, un famoso deportista cuya vida cambia cuando aparece una niña de 8 años que dice ser su hija.

La comedia familiar de Disney, estrenada en 2007, combina humor y mensajes sobre la responsabilidad.

El personaje principal, acostumbrado al lujo, la fama y la libertad, deberá aprender lo que realmente significa ser padre.

La producción logra un equilibrio entre el humor y las enseñanzas sobre el amor incondicional y el verdadero éxito.

Johnson muestra una faceta más sensible, convirtiendo esta cinta en una de sus películas familiares más recordadas.

Aunque es una producción de años atrás, su mensaje sobre el cambio personal y el sentido de la vida sigue vigente.