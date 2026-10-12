Papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón

El propio pontífice anunció que deberá someterse a dicho procedimiento tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del palacio apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó el sumo pontífice.

El portavoz de la oficina de prensa de la santa sede, Matteo Bruni, informó a los medios de comunicación que la operación está programada para los primeros días de la próxima semana.