Papa León XIV se prepara para viajar a Sudamérica con más de 50 actividades

El papa León XIV se prepara para iniciar una gira por Sudamérica que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Antes de emprender el viaje, el pontífice presidió su última audiencia general semanal y pidió a los fieles que oren por esta misión, prevista para comenzar el viernes.

De acuerdo con información del Vaticano, el líder de la Iglesia católica mantendrá una agenda de más de 50 actividades, sin eliminar compromisos pese a su reciente operación pulmonar.

El recorrido contempla 12 vuelos, dos viajes en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes, aspectos que han generado preocupación por las exigencias físicas del itinerario.