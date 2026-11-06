Papa León XIV parte rumbo a Uruguay para iniciar gira por Sudamérica

El papa León XIV inició este viernes su sexto viaje apostólico internacional con destino a Montevideo, Uruguay.

Durante 12 días, el pontífice recorrerá tres países de Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú, como parte de una agenda que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre, fecha prevista para su regreso a Roma.

El recorrido comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente, viajará a Argentina, país que visitará del 8 al 11 de noviembre, antes de llegar al Perú, donde tiene programadas actividades entre el 11 y el 16 de noviembre.