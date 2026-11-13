Papa León XIV llega a Chiclayo, ciudad donde sirvió como obispo por casi ocho años

El Papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde sirvió como obispo por casi ocho años. Miles de fieles lo esperaron desde la noche del jueves en las Pampas de Pimentel para asistir a la misa.

En esta ciudad costera de seiscientos mil habitantes, el pontífice dejó el recuerdo de ser un obispo cercano a la gente. Los fieles hicieron fila desde la noche anterior para acceder a las Pampas de Pimentel, a unos trece kilómetros de la ciudad.

Una devota señaló que esperará las horas que sean necesarias para ver al Papa porque le llena el corazón de fe. León XIV vivió dos décadas en Perú, donde fue misionero y obtuvo la nacionalidad peruana.

Esta es la última etapa de una intensa gira sudamericana tras recorrer Uruguay y Argentina, semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón.