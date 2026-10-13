Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, según informó el Vaticano a través de sus plataformas digitales.

La operación estará a cargo del equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. De acuerdo con el anuncio de la Santa Sede, la intervención está prevista para esta tarde.

Hasta el momento, el comunicado difundido no precisa más detalles sobre el procedimiento ni sobre la evolución médica del pontífice. Se espera que se conozca nueva información sobre la intervención.