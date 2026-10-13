Papa León XIV fue operado exitosamente

El papa León 14 fue operado con éxito, en el plazo y forma previstos, así lo dio a conocer la cuenta del Vaticano a través de la plataforma social X. La institución también detalló que el santo padre regresó a su habitación donde deberá pasar al menos una semana en recuperación.

El religioso ingresó al hospital Gemelli para ser operado por un nódulo que se encontraba alojado en uno de sus pulmones, procedimiento que fue realizado por un equipo de médicos a cargo del doctor Estefano Margaritora, quien desde hace diez años funge como director de cirugía torácica de dicho hospital.

El sumo pontífice llegó al centro médico acompañado por sus dos secretarios y su médico personal, Luigi Carbone. A la entrada del recinto fue recibido por numerosos fieles quienes rezaban por su mejoría. Incluso el obispo vicario de Roma convocó al rezo de un rosario por el papa desde la capilla de San Juan Pablo II del hospital Gemelli.

El Vaticano pospuso cualquier decisión que requiera la aprobación de León 14 durante su baja médica, y todas las audiencias que tenía agendadas serán reprogramadas hasta el 20 de octubre.

Además del papa León 14, el papa Juan Pablo II tambien fue intervenido quirúrgicamente en seis ocasiones, mientras que Francisco tuvo que ser operado tres veces entre 2019 y 2023.