Papa León XIV celebra misa en hospital tras confirmarse mejoría de su salud

El papa León XIV celebró la Santa Misa en una sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli, en Roma, donde permanece hospitalizado.

Durante la homilía, el sumo pontífice agradeció al personal médico, de enfermería y a los auxiliares por la labor que realizan en el cuidado de los pacientes. También participaron miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Papa continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria y, según el reporte médico, su recuperación posoperatoria le permite realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.