Papa León XIV advierte en Argentina que un país se mide por la inclusión de personas con discapacidad

El Papa León XIV advirtió este lunes que un país se mide por la inclusión de las personas con discapacidad al visitar una casa de caridad en Argentina.

El pontífice llegó al Cottolengo Don Orione en Claypole, un barrio humilde del sur de Buenos Aires, donde pronunció unas palabras y se reunió al aire libre con los residentes y el personal del hogar.

Durante su visita, el pontífice señaló que el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades espirituales especiales.

Pidió a los presentes que ayuden a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. La visita del Papa se produce en un contexto de protestas por los recortes del gobierno de Javier Milei en la atención a las personas con discapacidad.