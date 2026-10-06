Panorama tras Alerta Amarilla en La Libertad Sur

En estas imágenes se evidencia el riesgo al que permanecen expuestos dos colegios privados ubicados sobre la carretera hacia Comasagua, en Santa Tecla, La Libertad Sur. El terreno presenta signos de erosión provocados por las lluvias, mientras que varios árboles ubicados en la zona también representan un peligro ante la posibilidad de que cedan.

Mientras se ejecutan las obras de mitigación, los estudiantes de ambos colegios reciben sus clases de manera virtual, luego de la activación de una Alerta Amarilla focalizada para este sector.

La medida fue adoptada tras un dictamen del consejo asesor de la dirección general de Protección Civil, que recomendó realizar trabajos para reducir la vulnerabilidad de la zona ante el riesgo de deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

El riesgo se mantiene bajo vigilancia debido a las condiciones lluviosas que persisten en el país, asociadas a la influencia de un campo depresionario, un sistema de baja presión y la cercanía de la zona de convergencia intertropical.