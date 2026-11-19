El Salvador registró el segundo mayor descenso de la pobreza en América Latina y el Caribe entre 2024 y 2025, al pasar del 27% al 22.6%, según el informe Panorama Social 2026 de la Cepal, sin embargo, el país mantiene importantes desafíos en materia de desigualdad y protección social, solo el 28% de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión, una de las coberturas más bajas de la región.

En Centroamérica persisten grandes diferencias, Guatemala registra un 54.5% de pobreza y Honduras un 49.7%, mientras que Costa Rica presenta una tasa del 10.1%. A escala regional, la Cepal estima que 156 millones de personas viven en condiciones de pobreza, equivalentes al 24.4% de la población latinoamericana. Además, la carencia de pensiones fue el único indicador de pobreza multidimensional que empeoró en el continente.

El informe también advierte que, aunque la cobertura previsional ha aumentado, el 55% de los trabajadores de América Latina y el Caribe carece de protección contributiva. Para el caso salvadoreño, la Cepal estima que una inversión adicional equivalente al 0.4% del PIB durante diez años permitiría reducir la pobreza entre los adultos mayores del 10.3% al 4.7% y ampliar la cobertura de pensiones.