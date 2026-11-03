Panorama en Estaciones del Sitramss

Varias estaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador aún no han sido desmontadas por el Ministerio de Obras Públicas, entre estas se encuentra la del parque Centenario, que solo ha sido cerrada, pero no han comenzado el retiro, el deterioro es evidente, y la acumulación de basura en el ingreso de la misma.

La estación del Sitramss que está ubicada en el sector del Reloj de Flores es otra de las que posteriormente será destruida, al igual que las instaladas en Soyapango.

Entre el año 2015 y 2020, el Sitramss movilizó a decenas de salvadoreños, recorriendo la alameda Juan Pablo II y el bulevar del Ejército.

Tras 6 años desde que dejaron de operar, los automovilistas esperan que todas las estaciones sean retiradas lo más pronto posible ya que consideran que esto podría facilitar el tránsito vehicular en la capital.

El MOP inició con el desmontaje de las infraestructuras del Sitramss desde el mes anterior, la estación ubicada frente al Hospital Médico Quirúrgico, ha sido destruida casi en su totalidad, mientras que a la que se encuentra a la altura del parque Infantil, solo le ha sido retirado el techo.

El viceministro de Transporte dijo que el retiro de las infraestructuras del Sitramss se debe a un plan de reordenamientos, ya que eran utilizadas para dormir por las personas en condición de calle, además de usarse como estacionamiento, por ello serán retiradas, de forma paulatina.