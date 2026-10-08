Panorama en agromercados tras prohibición de venta a revendedores

Con lista en mano encontramos a don Walter en el agromercado de Santa Tecla, esta semana solo comprará verduras, decidió anotar todo lo que necesitaba para no olvidar nada.

La cebolla es uno de los productos que más buscan los salvadoreños, ya que en otros lugares dicen que el precio ha incrementado y solo les han dado 2 unidades por un dólar, mientras que en el agromercado son 10 cebollas por un dólar.

La venta para los revendedores está prohibida en los agromercados tras la orden, del viceministro de Agricultura, ya que estos espacios son para facilitar a las familias el acceso a los alimentos y a precios justos.

Para las compras al por mayor están disponibles las centrales de abasto.

Por ello, en los agromercados los encargados incrementaron las medidas de control para evitar que las personas compren para revender.

Chile verde, tomates y papas, son otras de las verduras que más compran las personas en los agromercados.

Ya que por un dólar recibe 20 tomates grandes, o 25 medianos, por $0.90 adquiere 12 chiles verdes, mientras que la libra de papa va desde $0.20 a los $0.50 centavos según el tamaño.

En los agromercados no solo encuentra frutas verduras, también hay carnes, lácteos, granos básicos y otros productos y están abiertos desde las 6 de la mañana a la una de la tarde.