Pandilleros enfrentan juicio en San Miguel

Una estructura de la MS-13 habría ordenado el ataque contra dos policías, uno de ellos murió y el otro resultó herido, este hecho ocurrió el 27 de marzo de 2015, en el sector conocido como la bomba, sobre la calle principal que conduce hacia Puerto Parada en Usulután y es que los agentes realizaban labores preventivas y se trasladaban en una motocicleta cuando fueron emboscados y atacados a disparos por varios pandilleros, por este y otros hechos delictivos enfrentan juicio en el tribunal primero contra el crimen organizado juez 4 de San Miguel.

De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados operaban en Usulután y Puerto El Triunfo y fueron capturados bajo el régimen de excepción. Será en esta audiencia donde se conocerán los elementos presentados contra los 42 imputados y se determinará su responsabilidad penal.