Pandilleros enfrentan audiencia por diversos delitos

51 integrantes de la Mara Salvatrucha fueron condenados hasta a 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, según informó la Fiscalía General de la República.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó como pruebas análisis de tatuajes relacionados con letras y números de la pandilla, así como perfiles delincuenciales. Las condenas fueron impuestas por el tribunal segundo contra el crimen organizado.

En otro caso, 11 integrantes de la pandilla 18 revolucionarios enfrentaron una audiencia única por agrupaciones ilícitas. Estos operaban en distintos sectores del departamento de La Libertad.

Según la información oficial, todos los imputados de ambos casos fueron detenidos durante el régimen de excepción.