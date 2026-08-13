Pandilleros de la MS-13 enfrentan audiencia por agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas

Un total de 44 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), vinculados a la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos del programa Hollywood, enfrentan una audiencia única por los delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito agravado de drogas.

Entre los procesados hay cuatro corredores de clica, 39 integrantes y una colaboradora.

Según la Fiscalía General de la República, dos de los acusados enfrentan cargos por tráfico ilícito agravado de drogas. La investigación señala que una colaboradora se encargaba de la distribución de estupefacientes en algunas colonias y cantones de Quezaltepeque, en La Libertad.

Asimismo, de acuerdo a la entidad, los procesados fueron detenidos en distintos sectores de esa zona durante el régimen de excepción, en 2022.