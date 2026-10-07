Pandilleros condenados por diversos delitos

A 70 años de prisión fueron sentenciados pandilleros de la Mara Salvatrucha, vinculados a la comunidad Nuevo Israel. Según la Fiscalía General de la República, los imputados fueron declarados culpables de un doble asesinato ocurrido en 2016.

Los acusados fueron procesados por los delitos de feminicidio, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

La sentencia fue emitida por el tribunal cuarto contra el crimen organizado de San Salvador. El tribunal impuso 40 años de prisión por feminicidio, 25 años por homicidio y 5 años por agrupaciones ilícitas, sumando 70 años de cárcel.