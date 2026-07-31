Pandilleros condenados por diversos delitos

Dos pandilleros de la clica Los Ángeles de la MS-13 fueron condenados a 85 años de prisión por el homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil y la tentativa de homicidio de otro, tras un ataque armado cometido en 2015 en Usulután.
En el mismo proceso, otro pandillero recibió 24 años de prisión por dos casos de tentativa de homicidio, uno más fue sentenciado a 11 años por organizaciones terroristas y cinco recibieron ocho años de cárcel por ese mismo delito.
En otro caso, 199 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos, del programa Hollywood de la MS-13, fueron condenados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, receptación y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego. Las penas impuestas oscilan entre 25 y 85 años de prisión.
Las condenas fueron dictadas por el tribunal segundo contra el crimen organizado de San Salvador, de acuerdo con el grado de participación y responsabilidad de cada procesado dentro de la estructura criminal.