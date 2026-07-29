Pandilleros condenados con penas de hasta 75 años de prisión

151 miembros de pandillas, entre ellos 10 cabecillas, fueron condenados hasta 45 años de prisión tras cometer varios delitos en diferentes distritos del departamento de Cabañas, la Fiscalía señaló que tienen al menos 26 años de pertenecer a esta estructura criminal.

Para algunos de los condenados, las penas de prisión fueron más altas fueron más altas, tras comprobarse su participación en otros hechos.

En otro caso, 32 pandilleros fueron condenados hasta 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. Además de cometer otros delitos de acuerdo al fiscal del caso, quien aseguró que operaban desde el año 2012 en diferentes sectores del departamento de La Paz.

La Fiscalía presentó diversas pruebas contra estos sujetos.

De los 32 condenados, uno permanece como reo ausente y se giró la orden de captura en su contra. Además, posteriormente estos miembros de pandillas serán juzgados por homicidios.