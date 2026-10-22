Pandilleros condenados bajo régimen de excepción

De más de 93,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, al menos el 10% han sido condenadas, según datos de la Fiscalía General de la República, estas condenas abarcan desde infracciones de menor gravedad hasta homicidios, violaciones, feminicidios cometidos por pandilleros.

Además, el fiscal señaló que el 79% de las personas condenadas recibió penas de entre 15 y 45 años de prisión. Mientras que las restantes se le han impuesto condenas de mayor duración, incluida la pena perpetua.

Mientras tanto, la sentencia contra 486 cabecillas de la MS-13 continúa pendiente, luego de que la lectura del fallo, prevista para el 31 de agosto, fuera suspendida.