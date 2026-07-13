Panchimalco reunió a cientos de familias en una jornada dedicada al juego y aprendizaje infantil

Con el objetivo de fortalecer el vínculo familiar y el desarrollo infantil, se celebró el noveno Festival del Juego 2026 en Panchimalco, donde más de 600 niños participaron junto a sus padres en diversas actividades recreativas.

La jornada, que forma parte de una serie de 45 festivales planificados para este año, contó con estaciones lúdicas, deportivas y educativas que incluyeron desde bicicletas hasta prácticas de fútbol y básquetbol.

Padres de familia destacaron la importancia de estos espacios para apartar tiempo y aprender junto a sus hijos. El festival, que se extenderá hasta octubre, tiene previsto visitar diversos municipios del país.