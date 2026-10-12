Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea

La Unión Europea retiró a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales durante una reunión de los ministros de Finanzas del bloque, celebrada el viernes en Luxemburgo. La decisión reconoce los avances del país centroamericano, que permanecía incluido en la lista desde 2020.

Este instrumento fue creado en 2017 con el objetivo de combatir la evasión fiscal de empresas multinacionales y grandes fortunas, tras varios escándalos revelados por los llamados papeles de Panamá y LuxLeaks.

Tras la salida de Panamá, el listado europeo comprende ocho países o territorios. La Unión Europea actualiza esta relación dos veces al año.