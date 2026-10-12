Panamá amplía los centros de acopio para ayudar a afectados por el terremoto

Panamá amplió los centros de acopio para reunir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre. En Ciudad de Panamá, voluntarios reciben artículos de primera necesidad para apoyar a las familias cuyas viviendas sufrieron daños.

El Gobierno declaró el estado de emergencia para coordinar las labores de socorro y garantizar los recursos necesarios para atender a los afectados.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la medida busca mantener a las instituciones gubernamentales en alerta y asegurar su participación en la respuesta ante la emergencia.