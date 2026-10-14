Las palomitas de maíz explotan por el agua que tienen dentro del grano

La temperatura interna puede superar los 180 grados Celsius antes de explotar.

Las palomitas de maíz explotan debido al agua que contienen en su interior. El fenómeno ocurre por una combinación de humedad, calor y presión dentro del grano.

Cada grano tiene una pequeña cantidad de agua atrapada dentro de una cáscara resistente.

Al calentarse, el agua se convierte en vapor y la presión aumenta progresivamente.

El almidón del interior se calienta, se vuelve más blando y se expande cuando la cáscara se rompe.

Sin suficiente humedad o calor adecuado, muchos granos no llegan a convertirse en palomitas.