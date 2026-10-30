Palestinos esperan con incertidumbre los resultados de las elecciones israelíes y temen por Gaza

Los palestinos que han soportado años de guerra esperan con la respiración contenida el resultado de las reñidas elecciones en Israel.

Muchos temen lo que la votación pueda significar para el futuro de la Franja de Gaza, inmersa en una preocupación más trascendental: la supervivencia diaria.

El persistente bloqueo israelí impide la entrada de suministros básicos al asolado enclave, donde miles de familias desplazadas luchan por alimentar a sus hijos en medio de la grave escasez y la limitada ayuda humanitaria.

En los últimos tres años, Gaza ha sufrido una devastación catastrófica que ha provocado una profunda tragedia humanitaria en todo el territorio. Un residente rogó que las elecciones israelíes traigan algo mejor y que se abran los pasos fronterizos para que entre ayuda.