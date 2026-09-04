Países con mayor población carcelaria

El Salvador figura en el puesto 17 del ranking de World Prison Brief, el cual mide la utilización del sistema penitenciario y los niveles de encarcelamiento en más de 200 jurisdicciones del mundo. De acuerdo con el portal, el país tiene una población carcelaria de 109,519 personas; un nivel de ocupación penitenciario de 162.8%, y un 23.1% de reclusos que esperan juicio o se encuentran detenidos de forma preventiva.

También aparecen otros países centroamericanos como Panamá con una población carcelaria de 24,553, Guatemala con 23,361, Nicaragua con 20,918, además de Honduras y Costa Rica con 19,481 y 19,406 reclusos respectivamente.

En el listado también aparece Estados Unidos como el país que concentra la mayor población penitenciaria en el mundo. La nación norteamericana tiene un total de un 1,833,700 detenidos en sus cárceles, lo que representa un 86.1% de nivel de ocupación penitenciario.

China, por su parte, ocupa el segundo lugar del ranking con un 1,690,000 personas presas en sus diferentes cárceles. Para este país World Prison Brief revela que el porcentaje de la población penitenciaria es de 8.6, los detenidos jóvenes o menores de edad representan el 0.8% y los presos extranjeros ocupan un 0.4%.

En el caso de Brasil, la población penitenciaria alcanza los 964,668; incluso superaron el nivel de ocupación en las cárceles con una sobrepoblación del 141.4%. La mayor parte de detenidos son personas que esperan un juicio o se encuentran presos de forma preventiva.

En cuanto a la India, las cifras lo ubican en cuarto lugar con una población penitenciaria total de 511,542 personas; al igual que Brasil, superaron el nivel de ocupación en las cárceles con 112.7%; más del 72.6% de los reos esperan juicio o se encuentran recluidos de forma preventiva.