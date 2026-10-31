Outlast es un videojuego de terror y supervivencia ambientado en un hospital psiquiátrico abandonado. La historia sigue a Miles Upshur, un periodista independiente que recibe información sobre sucesos extraños en el Mount Massive.

El edificio está ubicado en una zona aislada de Colorado. Decidido a descubrir la verdad, Miles se adentra en el lugar sin imaginar el horror que encontrará.

Al llegar, descubre que el sitio se ha convertido en una pesadilla. Los pasillos están llenos de sangre y los pacientes son extremadamente peligrosos.

Sin armas para defenderse, su única esperanza es esconderse, escapar y usar una cámara con visión nocturna.

Mientras investiga los secretos del hospital, Miles descubre que el peligro es más profundo de lo que imaginaba.