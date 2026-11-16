Con un anuncio en el centro de Izalco comenzó la jornada, se trató de una reunión de diversas organizaciones que solicitan que la administración de Atecozol, a cargo del Instituto Salvadoreño de Turismo desde hace más de 40 años, pase a ser liderada por la alcaldía y las organizaciones. Entre los cambios que plantean, aseguran, está la remodelación de algunos espacios.

Fundado en 1956, el lugar es muy visitado por sus refrescantes aguas y su entrada de bajo costo: desde $1.50 para nacionales y $3.00 para extranjeros. El comodato, es decir, el acuerdo que permite al ISTU administrar el sitio, vence en mayo de 2027. Ya se inició la recolección de firmas y una encuesta casa por casa para conocer la opinión de los izalqueños sobre la nueva propuesta.

El balneario continúa abierto al público y funciona con normalidad, actualmente, el horario es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por el momento, la alcaldía no brindó declaraciones a la prensa.