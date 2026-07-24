Organizaciones envían más de 130 mil cartas para evitar cancelación del TPS a salvadoreños

La Alianza Nacional TPS informó que envió más de 130.000 cartas al secretario de Seguridad Nacional, a Mullen, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de las acciones para evitar que el gobierno estadounidense cancele el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños, que vence el 9 de septiembre y afecta a más de 200.000 personas.

Los activistas han sostenido reuniones con oficinas del Congreso de ambos partidos, han participado en foros con el Departamento de Seguridad Nacional y han estado presentes en audiencias legislativas para abogar por una extensión de la medida.

Abogados consultados señalan que existen otras vías para optar por beneficios permanentes, como el matrimonio o la residencia a través de hijos ciudadanos, mientras la Alianza Nacional TPS pide a los beneficiarios buscar asesoría legal y no tomar decisiones basadas en rumores.