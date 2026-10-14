Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos cinco gramos de sal al día

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir por lo menos cinco gramos de sal al día, equivalentes a una cucharadita.

Una persona sana puede incluirla dentro de una alimentación saludable si no tiene herencia de hipertensión arterial.

La nutricionista Adriana Rodas aclaró que el cuerpo necesita consumir sodio en la alimentación diaria. Sin embargo, si se cocina con consomé u otras fuentes de sodio, lo mejor es retirar la sal de los alimentos.

El exceso de sodio puede elevar la presión arterial, pero intervienen otros factores como el peso y la actividad física. La retención de líquidos es un efecto que debe evaluarse según su duración.