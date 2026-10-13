Ordenamiento de calles en Colón

Despejada quedó la zona de la segunda avenida sur, en Lourdes, Colón, La Libertad, un sector que durante años fue un punto de referencia para realizar compras, debido a que al menos 100 comerciantes ofrecían sus productos al paso, ahora, han sido reubicados en el espacio que divide los sentidos de la carretera que conduce a Sonsonate, a la altura de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, sin embargo, los vendedores aseguran que sus ventas han disminuido.

Los comerciantes ambulantes temen no poder continuar ofreciendo sus productos en este sector, por ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales.

La alcaldesa de La Libertad Oeste aseguró que los espacios asignados son temporales y que, una vez la Dirección de Obras Municipales entregue el nuevo mercado, los vendedores dispondrán de puestos dentro del recinto.

El mercado en construcción contará con tres niveles, en los que se comercializarán carnes, mariscos, frutas, verduras, granos básicos, flores y ropa, entre otros artículos.