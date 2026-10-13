Oración para pedir por la salud del papa León XIV

Así anunciaba el papa León XIV que será sometido a una intervención quirúrgica, tras haberle detectado un nódulo pulmonar.

Ante esta situación, la iglesia católica ha promovido oraciones por la salud del pontífice. En la oración oficial por el papa se pide al señor que lo acompañe y le conceda fortaleza en este momento, así como una pronta recuperación. La feligresía salvadoreña también se une a estas plegarias y expresa su esperanza de que el papa supere este proceso satisfactoriamente.

Un nódulo pulmonar es una pequeña mancha o crecimiento de un tejido, generalmente redondo u ovalado, que mide menos de 3 centímetros. En la gran mayoría de los casos estos son inofensivos, los especialistas evalúan sus características a través de tomografías.

El pontífice tiene previsto ingresar este martes 13 al policlínico Gemelli de Roma para el procedimiento. Sus audiencias fueron suspendidas hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación.