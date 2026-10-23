OPS alerta por incremento de enfermedades transmitidas por el zancudo

Los casos han sido observados en varios países de la región y el incremento y la reaparición de la transmisión de chikungunya en países y territorios donde no se registraba circulación viral desde hacía varios años.

El llamado se produce, en un contexto de intensificación prevista del fenómeno del niño y ante la proximidad de la temporada de mayor transmisión de estas enfermedades en América del Sur.

En una actualización epidemiológica publicada el 20 de octubre, la OPS informó que hasta mediados de septiembre se habían notificado en la región 1,69 millones de casos sospechosos de dengue, incluidos 3.413 casos graves y 571 muertes.