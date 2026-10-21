OPS advierte que la IA para la salud debe ser herramienta supervisada

La inteligencia artificial se integra cada vez más en los servicios de salud. Según especialistas de la Organización Panamericana de la Salud, esta tecnología puede ayudar a analizar datos y mejorar los diagnósticos. Entre sus usos están los análisis capaces de detectar anomalías en radiografías, tomografías y resonancias magnéticas.

Especialistas señalan que la inteligencia artificial debe utilizarse de forma responsable, sin poner en peligro el bienestar de los pacientes y sin sustituir el criterio médico.

En El Salvador, en el 2025 se lanzó DoctorSV una plataforma de atención médica que incluye inteligencia artificial como apoyo para los profesionales de la salud, con el objetivo de agilizar la atención y facilitar el análisis de los síntomas de los pacientes.