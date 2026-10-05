Oportunidades para migrantes retornados

Gabriela Delgado tenía 17 años cuando su mamá la envió a Estados Unidos, no se fue por gusto propio según contó, en su colonia, en Tonacatepeque, estaban desapareciendo a adolescentes, las violaban y las mataban, y su mamá prefirió alejarla antes de que ella fuese la siguiente.

Trece años después, en 2026, volvió a ese mismo lugar. Ella es una de las 53 personas que han regresado al distrito, según datos de la municipalidad.

En 2013, el año en que ella se fue, Tonacatepeque registró 21 homicidios. A nivel nacional, el país acumuló 2,513 asesinatos y cerró el año con entre 1,070 y 1,134 personas desaparecidas.

En Estados Unidos, Gabriela se casó y tuvo a sus dos hijos. En el primer semestre de 2026 decidió regresar, junto a ellos y a su pareja, para evitar una deportación.

Su caso es distinto al de muchos otros. En ese mismo lapso, el país recibió a 10,504 salvadoreños retornados, un 73.8 % más que en el mismo período de 2025. La mayoría no volvió por decisión propia, y más del 90 % venía de Estados Unidos, expulsados por las severas políticas anti inmigrante de la administración Trump.

En la alcaldía de San Salvador Este cuentan con diversos programas para las personas retornadas, entre ellos la entrega de capital semilla y el acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Pese a que en la comuna existe una bolsa de empleo, Gabriela todavía sigue buscando trabajo. Su meta es clara iniciar 2027 laborando, para ayudar a sostener la economía de su familia.